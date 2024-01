271 Mënschen hunn déi lescht Nuecht am Nuetsfoyer um Findel geschlof. De Pic louch déi lescht Saison bei 219 Persounen.

Och déi nei Flüchtlingspolitik spillt dobäi eng Roll. Joer fir Joer kéime méi Leit an d'Wanteraktioun, dat wär net nei, seet de Max Hahn, Minister fir Famill an Accueil. Datt een hei dräimol den Dag z'iesse kréich, et e sozialen a medezinesche Suivi géif, géif sech ronderëm schwätzen a warscheinlech dozou bäidroen, datt och Leit vun hannert der Grenz oder vu méi wäit kéimen.

60-70 Asyldemandeuren an der Wanteraktioun



Nei ass allerdéngs d'Observatioun, datt 60 bis 70 Asyldemandeuren an der Wanteraktioun iwwernuechten. Et ass fir d'éischt, datt dës Zuelen erhuewe ginn. Zejoert wär dat och nach net néideg gewiescht. Ma zanter Enn Oktober kréien sougenannt Dubliners - erwuesse Männer aus engem Drëttstaat, déi schonn an engem aneren EU-Memberland Asyl ugefrot hunn – net méi automatesch e Bett an enger Flüchtlingsstruktur. Wéinst Mangel u Plaz. Déi nei Regierung hält un der ëmstriddener Decisioun vum fréieren Immigratiounsminister Jean Asselborn fest.

"Do gëtt virun allem mol an enger éischter Phas gekuckt, sinn déi Persoune vulnerabel? Si se krank, datt se do eng Analys gemaach kréien an doropshin direkt e Bett kréien? Wann dat net de Fall ass, kréie se Sozialpartner uginn, wou se kënne begleet ginn a virun allem och, wou se iwwernuechte kënnen", erkläert de Max Hahn.

Fir der grousser Nofro um Findel gerecht ze ginn, huet ee viru kuerzem 50 Better bäigesat. Maximal 300 Persoune kënnen elo an der Wanteraktioun iwwernuechten. Dat misst dës Saison duergoen, mengt den zoustännege Minister. Am anere Fall géif ee Léisunge fannen.

Nei Accueilsstrukture fir Flüchtlinge sinn iwwerdeems net en vue.