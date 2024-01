Aarmut existéiert och zu Lëtzebuerg, déi héich Logementspräisser maachen et fir vill Leit onméiglech en Daach iwwert dem Kapp ze hunn.

Si sinn op der Strooss, eppes wat bei dësen Temperature besonnesch geféierlech gi kann. Fir dass si sech am Dag opwiermen an eppes iesse kënnen, gëtt et zu Bouneweg de Café "Courage" vun der Caritas. Deen ass 7/7 an all Dag vum Joer op. Mir waren um Mëttwoch bei der Ouverture dobäi.

Café Courage/Reportage Anne Wolff

Um 9 Auer späert de Café zu Bouneweg seng Dieren op, ma schonn ëm 6.30 Auer stinn déi éischt dobaussen ze waarden. Dat wier ëmmer esou, erkläert de Jérôme Lentz, Responsable adjoint vun der Struktur. Besonnesch am Wanter. Et géing haaptsächlech drëms, an d‘Dusch ze goen an d‘Wäsch maachen ze kënnen. Et gëtt just e puer Duschkabinnen an da gëllt de Prinzip: Den éischten ass vir.

De Clientë wier dat wichteg, erzielt de Jerôme Lentz. Him ass et wichteg, mam Cliché vum knaschtege Strummert mam laange Baart opzeraumen. "Et muss een de Leit och emol eng Chance ginn!".

Vollzäitjob an der Restauratioun an trotzdeem op der Strooss

Dusche wëllt och den Jim*. Zanter 3 Joer lieft hien op der Strooss an dat obwuel hie Vollzäit an der Restauratioun schafft. Hien ass deemools wéinst senger Bezéiung op Lëtzebuerg komm, erzielt hien. Dat hätt awer net geklappt.

Hie fënnt keng Wunneng oder Zëmmer an der Stad a méi wäit eraus kënnt fir hien net a Fro. Hie muss Schichte schaffen, an ëm 1 Auer géif et keen Zuch méi ginn.

Op senger Aarbechtsplaz weess kee vu senger Situatioun an den Jim wëllt dat och privat halen. „Je ne veux pas que ça influence mon travail, je pense qu‘ils n‘ont pas besoin de savoir, parce que c‘est ma vie privée. Dès que je vais au travail, je suis propre et je fais ce que j‘ai à faire. Ce n‘est pas facile mais il faut faire avec. Il faut croire en soi-même, il faut croire que ça ira mieux.“

Den Jim ass net deen eenzegen an där Situatioun. Weekends sinn d‘Wäschmaschinnen dofir fir déi Cliente reservéiert, déi an der Woch schaffen. Et kommen awer och Leit, déi an engem Appartement oder engem Café wunnen an et einfach net opgeet.

*Den Numm hu mir an dësem Artikel geännert, well den "Jim" anonym bleiwe wëllt.

2022: 3.419 Persounen am Café social

2022 waren et 3.419 Persounen, déi op d‘Offer vum Café Social zeréckgegraff hunn. Ongeféier 10 Prozent si Fraen. Iwwer 23.000 Sandwiche goufe verdeelt. Héichpunkt sinn d‘Wanterméint. Duerch d‘Wanteraktioun kéime méi Leit wéi soss an d‘Land, fir dovunner ze profitéieren. Ma et gëtt och d‘Stammclienten, déi elo schonn an der zweeter Generatioun kommen, erzielt de Jerôme Lentz mat Bléck op e Papp a seng Duechter, déi elo allen zwee op der Strooss wieren.

De Jim kënnt allerdéngs esou lues u seng Grenzen ouni Wunneng. „Il ya beaucoup de promesses, mais à la fin on est seul“. D‘Vertrauen an d‘Politik huet hie verluer. Um 12 Auer muss hien op seng nächst Schicht.