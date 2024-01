Wuel well se d'Schëlder net gesinn hunn, hunn eng Partie Chaufferen hiert Gefier um Park and Ride vermësst an an der Fourrière erëmfonnt.

Net schlecht gestaunt, dierften eng sëllege Leit hunn, déi en Dënschdeg hiren Auto op de Park and Ride Fonderie op der Mierscher Gare wollte siche goen. Vu moies u war d'Police nämlech am gaangen, Autoen ofzeschleefen. Deen ieweschten Deel vum Parking ass nämlech vum 9. bis de 16. Januar gespaart, well op där Plaz een Zelt fir ee Bal, deen den 12. Januar organiséiert gëtt, gebraucht gëtt. Ronn 20 Autoen hat d'Police gemellt kritt, um Enn goufe Police-Informatiounen no 13 Gefierer ofgeschleeft. Well ëmmer nëmmen een Auto no deem anere geréckelt konnt ginn, haten eng Partie Besëtzer Chance. Si konnten hiert Gefier nach séier genuch réckelen an hu "just" een Avertissement taxé misse bezuelen. Fir déi aner 13 Persoune, vun deenen der vill moies den Zuch fir op d'Aarbecht geholl haten, goung et iwwerdeems an d'Fourrière op Colmer-Bierg an et goufen 234 Euro fälleg.

Eng betraffe Persoun huet RTL kontaktéiert a sech doriwwer beschwéiert, datt net kloer signaliséiert gewiescht wier, datt de Parking fir den Zäitraum vum 9. bis de 16. Januar gespaart ass. Et géifen zwee Zougäng zum Parking awer just bei engem hätt ee Schëld gestanen. Dës Persoun hätt sech och e bëssi méi Fangerspëtzegefill vun der Gemeng gewënscht, nodeems bemierkt gouf, datt nach esou vill Autoen um Parking stoungen.

Um Mëttwoch war den ieweschten Deel vum Parking komplett zou an den Opbau vum Zelt war amgaangen. / © Marc Hoscheid

Vum Service de proximité vun der Gemeng Miersch heescht et iwwerdeems, zwee Verbuetsschëlder wieren den 8. Januar géint 9 Auer opgestallt ginn. Géint Mëtteg wiere se besser positionéiert ginn an zwar esou, datt ee lénks a riets laanscht huet musse fueren, fir op dee gespaarten Deel vum Parking ze kommen. Am Verkéiersreglement vun der Gemeng Miersch ass festgeluecht, datt esou Verbuetsschëlder héchstens 24 Stonnen am Viraus opgestallt duerfe ginn. Et géif zudeem just een offiziellen Zougank zum Parking, deen zweete wier normalerweis zou, géing awer am Fall vun Aarbechten opgemaach. D'Gemengenagenten hätten d'Police informéiert, nodeems se d'Auto verbaliséiert haten.

De Responsabele vum Service de proximité géif et bedauerlech fannen, datt esou vill Autoen ofgeschleeft hu musse ginn. Dat wier ëmmer déi leschte Léisung. Hei géing et sech ëm ee klassesche Fall vun "domm gaangen" handelen.