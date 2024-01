Dat behalen déi Jonk Gréng aus dem RTL-Neijoerschinterview mam Luc Frieden zeréck.

Et hätt een net schlecht gestaunt an et wier een iwwerrascht, datt dat fir de Premier dach alles net sou schlëmm wier an datt een d'Urgence vum Klimawandel méi positiv misst gesinn.

Wëssenschaftlech Fakte missten iwwer dem Luc Frieden seng Gefiller gestallt ginn, fannen déi Jonk Gréng, déi an dëser Saach en oppene Bréif an de Staatsministère geschéckt hunn.