2023 goungen d'Faillitten zu Lëtzebuerg am Verglach zum Joer virdrun ëm 6 Prozent erof. Dat geet aus enger Analys vu Creditreform ervir.

An engem Schreiwes, deen Donnéeën zu der Kreditwierdegkeet sammelt, heescht et, datt Lëtzebuerg mat den 944 Faillitten am Joer 2023 am Verglach zu den Nopeschlänner ganz gutt dosteet. An Däitschland, der Belsch a Frankräich hätt et nämlech keng Baisse ginn, mee substantiell Haussen. An Däitschland wieren d'Faillitten deemno d'lescht Joer ëm 23,5 Prozent, an der Belsch ëm bal 10 Prozent an a Frankräich souguer ëm 34,4 Prozent eropgaangen.

De Bausecteur wier d'lescht Joer allerdéngs zu Lëtzebuerg relativ staark vu Faillite getraff ginn. Als grouss Acteuren um Marché nennt Creditreform hei d'Cenaro Group, d'Manuel Cardoso sàrl an d'Decorlux sàrl. Am Laf vun engem Joer gouf et an der Branche 34,78 Prozent méi Faillitten, wéi nach d'Joer virdrun. An absolutten Zuele waren dat 155 Fäll am Verglach zu den 115 am Joer 2022. Am Restauratiounssecteur sinn d'Faillitten am Verglach zum Virjoer allerdéngs liicht erofgaangen, dat ëm 4,5 Prozent.

Insgesamt wiere virun allem eeler Betriber vu méi wéi fënnef Joer betraff gewiescht, dat mat 59,11 Prozent zu 40,89 Prozent méi jonke Betriber. Trotzdeem gouf et am Verglach zum Joer virdrun och bei de Betriber ënnert fënnef Joer méi Faillitten.

Wat déi zwou Geriichtsbarkeeten am Land betrëfft, esou sinn zu Dikrech méi Faillitten ugemellt ginn, wéi um Geriicht an der Stad. Goufen an der Haaptstad mat 848 Insolvenze souguer 11,67 Prozent manner Faillite registréiert wéi nach 2022, war et zu Dikrech eng liicht Hausse vun 2,13 Prozent.