De Premier a Medieminister Luc Frieden hat e Freiden d’Press an de Geschichtsmusée an der Stad invitéiert.

An enger Welt wou alternativ Wourechten a Fake News ëmmer méi zum Alldag géinge ginn, wier de Beruff vum Journalist ëmmer méi wichteg, sot de President vum Presserot Roger Infalt beim Neijoerschpatt fir d’Press e Freiden am Musée national d’Histoire et d’Art (MNHA) an der Stad. Hien huet gefuerdert, dass d’Informatiounszougangsrecht fir Beruffsjournaliste gesetzlech verankert gëtt. Eng Fuerderung, déi de Presserot scho géing zanter 18 Joer stellen.

Neijoerschpatt fir d'Press - De Reportage vum Diana Hoffmann

Deemno war d’Annonce vum Premier- a Medieminister Luc Frieden schonn eng Iwwerraschung. Hie wëll dem Regierungsrot nach virum Summer e Projet de loi virleeën, fir den Informatiounszougang fir professionell Journalisten am Gesetz ze verankeren. Dat nom Model, wéi et en a verschiddenen däitsche Bundeslänner oder an der Schwäiz gëtt. Et misst awer gekuckt ginn, wéi dëst ëmgesat soll ginn, well et net kéint sinn, dass dofir misste sämtlech Beamte ronderëm d’Auer Ried an Äntwert stoen.

Doriwwer eraus soll d’Definitioun vum professionelle Journalist nach bis de Summer gesetzlech clarifiéiert ginn. E Punkt, deen och de Roger Infalt ugeschwat hat. Et kéint een onméiglech erauszefannen, wien eng Journalistekaart hätt an nach géing journalistesch Aarbecht maachen. Verschidde Leit géingen nämlech fir Medie schaffen, déi net d’Information général wieren, anescht wéi d’Definitioun am Gesetz dat fir Journaliste fuerdert.

Et misst ee sech dann och Gedanke maachen iwwer nei Forme vu Journalismus, Stéchwuert «Service journalism». Mat der Fro, wéini journalistesch Texter als Publicitéit ugesi ginn, hätt een eng Pandora-Béchs opgemaach, esou de Roger Infalt. Mee et wier eng Fro, déi misst gekläert ginn.

© SIP - Claude Piscitelli

De Premier huet dann och en neit Format ugekënnegt, fir der Press ze begéinen. Iwwer d’Pressekonferenzen eraus wëllt hien "Kamäin-Gespréicher", wéi hien et nennt, féieren. Dëst zu Senneng am Schlass, wou da verschidde Sujete méi déif solle kënnen abordéiert ginn.

De Roger Infalt huet betount, dass d’Zuel vun de Journalisten zejoert stabil bliwwe wier. Den Ament ginn et 442 aktiv Journalisten zu Lëtzebuerg. Dovunner si 67 am Stage an 102 si pensionéiert Journalisten.

Lëtzebuerg léich dem Rapport vu Reporter ouni Grenzen no den Ament op Plaz 20 vun 180. Dobäi wier ee schonn eng Kéier op 10. Plaz gewiescht. An der Begrënnung heescht et, dass Geriicht a Ministèren géingen zécken, Informatiounen erauszeginn. An dass Interesse vun de Medien an déi vun der Ekonomie an der Politik géingen an deem klenge Land dacks openeen treffen.

De Roger Infalt ass dann och nach op Ännerungen agaangen, déi éischter d’Journaliste concernéieren. De Code de Deontologie fir d’Journaliste wäert iwwerschafft ginn. Och wëllt een hei e Bléck op déi kënschtlech Intelligenz geheien, déi kann en nëtzlecht Instrument sinn, mee och Geforen a sech huet.

Déi lescht 2 Joer hu ronn 100 Leit d’Course vum Presserot besicht, fir eng Journalistekaart ze kréien. An de Presserot huet vum nächste Mount un eng nei Adress op 56, Avenue de la Gare um 5. Stack.

Den nächste Mëttwoch soll sech déi nei Regierung dann am Schlass zu Senneng treffen, fir d’Prioritéite vun den nächste Woche festzeleeën. Dat huet de Premier nach annoncéiert.