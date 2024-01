De ganze Projet kascht d’Cargolux 72 Milliounen Euro, dozou gehéieren d’Maschinnen, d’Material an den Training vun de Piloten.

Dëse gouf um Freideg presentéiert. Mat Hëllef vun 12 Läschfligere wëll een dozou bäidroen, Bëschbränn, déi och an Europa vu Joer zu Joer zouhuelen, sou séier wéi méiglech ënner Kontroll ze kréien an domat d’CO2-Emissiounen ze reduzéieren.

Richard Forson: De Fliger kann potentiell eng Dauer vun 3 Stonne fléien, tëscht dem Tanken. Dat heescht datt de Fliger start, Waasser tankt an op seng Destinatioun flitt fir d’Waasser do erof ze loossen. D’Maschinn flitt iwwert eng Waasserfläch, op elo e Séi oder e Floss oder d‘Mier, fir déi néideg Quantitéit ze tanken. Maximal sinn dat 3000 Liter déi bannent nëmmen 15 Sekonnen getankt ginn ier de Fliger dann erëm an der Loft ass an zréck bei d’Bëschbränn flitt.

D’Fligeren si spezifesch designt, fir ebe Bëschbränn ze läschen. De ganze Projet kascht d’Cargolux 72 Milliounen Euro, dozou gehéieren d’Maschinnen, d’Material an den Training vun de Piloten. De CEO Richard Forson huet vun engem strategesche Move geschwat, an enger Diversifikatioun an der normaler Aktivitéit vun der Cargolux. Et wiere ganz effizient a flexibel Maschinnen, déi weltwäit benotzt ginn.

Richard Forson: Wärend der Summer-Saison an der südlecher Hemisphär, wéi an Australien, si vill esou Maschinnen bereet fir an den Asaz an fir Bëschbränn do ze läschen. An wärend de Wanterméint an Australien ginn d'Fligeren dann an Europa bruecht, fir hei géint d'Bëschbränn ze kämpfen.

Aktuell huet d’Cargolux schonn 3 Fligeren, déi den 1. Mee fir d’éischt an den Asaz kënne kommen. Déi aner Maschinne wäerten da bis 2025 asazbereet sinn. Dofir ginn elo schonn Piloten vun der Cargolux, déi sech fräiwëlleg gemellt hunn, forméiert. Dorënner de Michael Neuhuber, deen zanter 23 Joer fir d'Cargolux flitt.

Michael Neuhuber: Et ass éischtens d'Erausfuerderung en neie Fliger ze fléien, eng nei Business-Unit no 53 Joer bei Cargolux mat opzebauen. An natierlech datt mer hei wierklech de Mënschen direkt hëllefe kënnen an et och direkt matkréien. Well wann mer zum Beispill Medikamenter bei Leit fléien, hëllefe mer natierlech och, mee mir mierken näischt dovun. Heiansdo wësse mer mol net wat mer transportéieren.

Geparkt ginn d’Fligeren iwwregens zu Zweebrécken, bis da per Kontrakt definéiert gëtt, wou se wärend engem bis 3 Joer kënne benotzt ginn. Länner wéi Griicheland, Spuenien, mä eben och Australien oder Süd-Amerika goufen genannt.