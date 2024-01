D'Festungsmauere kruten eng komplett nei Beliichtung, dat an deem Joer, wou se 30 Joer zum Unesco Weltkulturierwen zielen.

D'Kolleege vun RTLinfos haten de Robert Philipaart, Unesco-Site-Manager am Interview, deen déi verschidde Fotoe vun der Alstad am Detail kommentéiert an Erklärungen dozou ofgëtt.

De ganze Reportage vum Maurice Fick, mat alle Fotoe vum Domingos Oliveira elo op infos.rtl.lu.