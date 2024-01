D'Police hat e Freideg den Owend an an der Nuecht op e Samschdeg wéi et schéngt erëm vill ze dinn.

Nieft de regulären Alkoholkontrollen am Optrag vum Parquet, bei deenen zwou vu méi wéi 300 geteste Persounen effektiv ze vill gedronk haten, sinn e sëllegen Automobilisten opgefall an doropshi kontrolléiert ginn. 8 Chauffere sinn an der Nuecht op e Samschdeg ouni hire Permis heemkomm. Ee vun hinnen och ouni Auto, well dee schonn accidentéiert war, keng Placken hat an net ugemellt war.

Da gouf d'Police ronn zwou Dose Mol geruff, well sech Leit duerch Kaméidi an der Noperschaft gestéiert gefillt hunn, dat konnt awer alles gekläert ginn. An d'Beamten hu mussen agräifen, well ënnert anerem op enger Tankstell um Sennengerbierg eng Persoun anerer belästegt huet a well a Clausen an zu Monnerech matenee gestridde gouf. Véier Persounen hunn d'Nuecht dowéinst am Arrest verbruecht.

E Freideg am Nomëtteg gouf et zu Diddeleng en Abroch. D'Täter sinn iwwert eng Fënster an d'Haus erakomm. Eng Enquête gouf lancéiert.