Zu Bouneweg si géint 19.20 Auer dräi Autoen aneneegerannt, 4 Leit goufe verwonnt an et war en Noutdokter op der Plaz.

E Samusdokter war och op der Plaz um 20.50 Auer tëschent Béiwen un der Atert a Biissen, hei waren 2 Autoen aneneegerannt an et gouf eng Persoun blesséiert. An och zu Diddeleng ware kuerz no 22 Autoen zwee Autoen aneneegerannt, och hei gouf et ee Blesséierten.