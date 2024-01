Den 49 Joer ale Mann vu Mutfert ass tëscht 1,80 an 1,90 Meter grouss, vu korpulenter Statur an huet kuerz Hoer.

Hien huet eng Narb op der lénkser Säit vun der Stier an huet wuel eng schwaarz Wanterjackett an eng Jeansbox un. All d'Informatiounen zum Vermësste si fir d'Police vu Réimech/Munneref ënnert der Nummer (+352) 244 77 1000 oder Police.REMICHMONDORF@police.etat.lu.