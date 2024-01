Aktuell sinn 13,2% vun den Net-Lëtzebuerger Residenten, déi am Grand-Duché liewen, op de Wielerlëschte fir d'Europawalen den 9. Juni ageschriwwen.

Dat si ronn 27.000 Leit. Zil wier et, méiglechst vill Leit motivéiert ze kréien, wielen ze goen. Dat hunn de Familljen- an Integratiounsminister Max Hahn zesumme mat dräi vun de Lëtzebuerger EU-Deputéierten e Méindegmoie bei der Presentatioun vun der Campagne betount.

D'Demokratie an d'Zesummeliewen misst onbedéngt gestäerkt ginn huet de Max Hahn ënnerstrach. Vun de ronn 47% Net-Lëtzebuerger, déi hei am Grand-Duché liewen, sinn 81% EU-Bierger: "Si alleguerte kënnen, wa se wëllen, bei den Europawale mat wielen. Sief et hei am Land oder an hirem Hierkonftsland. Et ass eis Missioun, si am Kader vun der Campagne iwwert hiert Walrecht hei zu Lëtzebuerg ze sensibiliséieren a se ze informéieren, wéi se dat kënne maachen a wéi se sech an d'Wielerlëschte kënnen aschreiwen."

Fir dat ze erreechen, gëtt op d'Sensibilisatioun gesat, mat ënnert anerem Affichen, Videoen an Temoignagen op de sozialen Netzwierker an ausgeschafftem Material fir d'Gemengen oder d'Entreprisen. Bis de 15. Abrëll kënnen d'Leit sech nach aschreiwen. Detailer fënnt een ënnert jepeuxvoter.lu.