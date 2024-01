Dat soen déi zoustänneg Finanz- a Justizministere Roth a Margue a verweisen drop, datt kee potenzielle Casino-Gestionnaire esou eng Demande gestallt hätt.

Well d'Exploitatioun vun enger Plaz, wou Glécksspiller ugebuede ginn, illegal a contraire zum Gesetz vun 1977 wier, gouf awer virun zwou Wochen eng Denonciatioun beim Procureur gemaach.

Et gëtt awer och eng Derogatioun zum Gesetz vun 1977: nämlech da wann e Casino oder eng änlech Glécksspill-Struktur am Interessi vum Tourissem exploitéiert gëtt. Esou eng Demande hat de Regierungsrot bis ewell awer och nach net virleien, sou confirméieren et déi zoustänneg CSV-Ministeren.

Basis vun den Informatioune war eng parlamentaresch Fro vun der DP-Deputéiert a Stater Schäffe Corinne Cahen.