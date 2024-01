An der Chamber ass um Dënschdeg de Moien en Debat iwwert eng Petitioun , déi genuch Ënnerschrëften beienee kritt hat.

Et ass deen éischten ëffentlechen Debat fir déi nei Legislatur-Period an et geet ëm eng Kompensatiouns-Pai fir Elteren déi manner wëlle schaffen, fir hir Kanner ze erzéien.

Konkret heescht et an der Petitioun: "Een Elterendeel soll d’Recht hunn manner Stonnen mussen ze schaffen mat Hëllef vum Staat fir méi Zäit mat de Kanner ze hunn, sou dass d'Maison-relais’en net iwwerfëllt sinn... "

4.720 Leit haten déi Fuerderung schonn am Fréijoer zejoert ënnerschriwwen.