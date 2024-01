All zéngten Awunner gouf bannent de leschte 5 Joer ewell d'Affer vun engem Abroch oder engem versichten Abroch.

Dat geet aus enger rezenter Statec-Publikatioun ervir, wou preziséiert gëtt, datt méi wéi an der Hallschent vun alle Fäll näischt geklaut gouf - an 2% vun allen Abréch war och Gewalt mat am Spill.

2/3 vun allen Abréch hunn Haiser viséiert, an engem Véierel vun de Fäll gouf z.B. an eng Garage agebrach.

© Statec

De Statec stellt dann en direkte Lien fest tëscht Quartieren, wou et deklaréiert Drogen-, Vandalissem- oder Harcélements-Problemer a wou dann Abréch gemellt ginn; a 15% war dat de Fall.

Net eleng d'Quartiere spillen awer an den Abroch-Statistiken eng Roll, ma och wou am Land ee wunnt: sou ginn an de Kantoner Stad a Réimech mat 10% an 8% déi meescht Abréch deklaréiert; manner betraff sinn d'Nord-Kantoner.

Abréch oder Abrochversich iwwert déi lescht 5 Joer, verdeelt iwwert d'Land. / © Statec

Interessant ze notéieren ass, datt 37% vun de Stéit, déi agebrach kruten, e finanzielle Schued haten, dee se net vun enger Assurance rembourséiert kruten.

Wann d'Leit gefrot ginn, wat den Abroch emotionell mat hinne gemaach huet, sou soten déi meescht, datt si e Vertrauensverloscht erlieft hätten, gekoppelt un e Gefill vun Onsécherheet an Vulnerabilitéit.

© Statec © Statec

Wat d'Zefriddenheet mat der Police-Aarbecht ugeet, nodeems en Abroch deklaréiert ginn ass, soen en Drëttel vun de concernéierte Leit, datt se zefridde mat der Police wieren, all Fënnefte war dat net a souguer 15% vun de gefrote Leit ware komplett onzefridden.