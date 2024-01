Vill geet iwwer d'Heescheverbuet Rieds, mee et ginn natierlech och Sans-Abrien, déi absënns an de Wanterméint op en Daach iwwert dem Kapp ugewise sinn.

Aktuell ginn et a 7 Strukture 416 Better, déi de Familljeministère mat konventionéierte Partner kann zur Verfügung stellen. Do dernieft ginn et nach aner Strukturen, déi vun anere Ministèrë gedroe ginn. Eleng um Terrain vun der Stater Gemeng ginn et aktuell 4 Nuets-Foyere mat enge 50 Better, déi quasi all Nuecht komplett ausgelaascht sinn - nach dëst Joer soll duerfir e fënnefte Foyer dobäi kommen.

Dobäi kommen nach emol 70 Better an den Urgencen-Foyere vum Abrisud an dem Centre Ulysse, grad wéi d'Wanteraktioun mat enger Offer vun 300 Better, wou eleng de leschte Mount an der Moyenne pro Nuecht eng 220 Leit gezielt goufen.

Iwwerdeem gëtt preziséiert, datt am Kader vum Stater Police-Reglement iwwert d'Verbuet vun der Mendicitéit, keng Suen, déi bei den Heescherte fonnt ginn, kënne saiséiert ginn, fir se duerno ze confisquéieren. Sollt awer de Parquet am Fall vun engem Vergoe kontaktéiert ginn, respektiv et sech souguer ëm e Verbriechen handelt, kënnen d'Justizautoritéiten d'Saisie vun de Suen ordonéieren.

Dës Informatiounen iwwert den Accueil vu Strummerte liwweren d'Ministere Margue, Gloden an Hahn op eng parlamentaresch Fro vum Piraten-Deputéierte Marc Goergen.