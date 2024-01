Fir d’Gewerkschafte geet et an de Betriber grad wéi an der Chambre des Salariés ze soen ëm de "Fonds de Commerce".

Fir d'OGBL-Presidentin Nora Back sinn et an zwee Méint net just weider Walen. Et wieren déi gréissten demokratesch Walen am Land mat engem Potential vu 600.000 Wieler, déi kënne matmaachen, och wann an de leschten Editiounen d'Walbedeelegung net grad euphoresch war. De Gewerkschaftsbond huet als kloert Zil, Nummer 1 am Privatsecteur ze bleiwen. E setzt ee sech a fir méi legale Congé, d'Hausse vum Mindestloun, gutt a sécher Renten, d'Erhale vum Index, Steiergerechtegkeet, méi Matbestëmmung an de Betriber oder nach eng Aarbechtszäitverkierzung bei vollem Loun

Déi Themen wieren ëm sou méi wichteg, well elo eng liberal-konservativ Regierung um Rudder ass, déi éischter d'Sprooch vum Patronat géif schwätzen.

Als grouss Erausfuerderung gesäit een och beim OGBL d'Rentendiskussioun, esou d'Nora Back.

"... dat ass duerch déi politesch Aktualitéit an de Vierdergrond geréckelt ginn, well mer hu misse feststellen dass no de Wale relativ séier politesch Annoncë gemaach goufen. Mir wieren eis géint all Verschlechterung bei de Prestatioune vun de Renten. Mir sinn op fir den Dialog, mä et wäert sécher net iwwert de Wee goen vun engem Ofbau. "

Gespaant ass een och op de Logementsdësch. Do war ee beim OGBL iwweregens erstaunt driwwer, dass d'Regierung am Ufank net weider vun de Gewerkschaften an hirer Roll bei deene Gespréicher geschwat huet an hinnen och nach keng Invitatioun geschéckt huet.