De Lëtzebuerger Premier huet sech um Weltwirtschaftsforum zu Davos an der Schwäiz ënner anerem mam ukrainesche President Wolodymyr Selenskyj ënnerhalen.

Ronn 2.500 Perséinlechkeeten aus Politik, Wirtschaft, Wëssenschaft an aus der Zivil-Gesellschaft hu sech zu Davos Rendezvous ginn. Present sinn den UNO-Generalsekretär, d'EU-Kommissiounspresidentin an iwwer 60 Staats-a Regierungscheffen.

Do, wou soss ekonomesch a finanziell Froen dominéiert hunn, ginn et dëst Joer aner Virzeeche mam neie Konflikt am Noen Osten oder nach der russescher Aggressioun an der Ukrain.

Lëtzebuerg ass zu Davos mam Premier Luc Frieden vertrueden. Et ass och Geleeënheet, fir bilateral Rendezvousen. De Luc Frieden hat en Dënschdeg zum Beispill ee Gespréich mam ukrainesche President Wolodymyr Selenskyj: Ech hunn dem President Selenskyj fir d'éischt emol gesot, datt well et ëm d'Prinzippien a sengem Land geet a well mir zu Lëtzebuerg wëssen, wat et heescht, wann e Land iwwerfall gëtt vun engem groussen Noper, datt Lëtzebuerg och an der Zukunft géif op der Säit vun der Ukrain stoen, souwuel politesch wéi militäresch wéi wirtschaftlech.", esou de Luc Frieden.

Nieft der Ukrain dominéieren um Weltwirtschaftsforum och soss geopolitesch Sujete mam neie Krich am Noen Osten, e Welthandel, deen duerch Attacken op d'Liwwerketten am Roude Mier gestéiert gëtt, d'Superwaljoer 2024 mam eventuelle Retour vum Donald Trump an dem neien Driff vu Rietspopulisten an der EU.