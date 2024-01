Géint 20.30 Auer koum et um zweete Stack vun engem Appartement zu Diddeleng zu engem Kichebrand.

D'Pompjeeë waren direkt op der Plaz an d'Feier war deemno och séier geläscht. Et blouf beim Materialschued, dräi Persoune koumen awer fir eng Kontroll an d'Spidol.