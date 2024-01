Déi schéi wäiss Schnéidecke bleift eis nach e puer Deeg erhalen, dat bei Temperature bis zum zweestellege Minusberäich.

An der Nuecht op e Freideg a bis moies 9 Auer ass mat Temperaturen ëm -7 Grad ze rechnen. Déi Nuecht drop gëtt et dann nach eng Grëtz méi kal, well do si bis zu -10 Grad gemellt, esou MeteoLux.

E Samschdeg wäert et daagsiwwer konstant ënner 0 Grad sinn. Sonndes fänkt et och kal un, géint der Owend klammen d'Temperaturen dann awer op bis zu 5 Grad.

Vun nächster Woch u gëtt et dann nees méi waarm a méi verreent, et heescht also vum Weekend profitéieren, fir eraus spadséieren ze goen zum Beispill.

