Wéi d'Police e Samschdeg an hirem Bulletin matdeelen, gëtt no zwee onbekannte Persoune gesicht, déi am Verdacht stinn, eng Kreditkaart geklaut ze hunn.

Den 28. Februar d'lescht Joer sollen déi onbekannt Männer géint 18.30 Auer zwou Persoune menacéiert hunn. Dobäi hu si den Affer eng Kreditkaart an en Handy geklaut. Spéider hunn déi Verdächteg géint 19.30 Auer Sue mat der geklauter Kaart op engem Bancomat an der Stad opgehuewen. Nach méi spéit hu si an engem Restaurant a Frankräich, zu Hagondange wéi d'Police präziséiert, versicht ze bezuelen an nach emol Suen op engem Bancomat zu Amnéville opzehiewen. Sämtlech Zeien, déi Informatiounen zu de gesichte Persounen op der Foto hunn, solle sech beim Policebüro um Lampertsbierg entweder per E-Mail op police.limpertsberg@police.etat.lu oder per Telefon um (+352) 244 48 1000 mellen.