Wéinst dem Brand am Agang vun Habscht ass den CR106B op där Plaz a béid Richtunge gespaart.

D'Schreiwes vun der Police

Wegen eines Feuerwehreinsatzes aufgrund eines Brandes in einem Einfamilienhaus in der rue de Kreuzerbruch (CR106B) ,Ortseingang Hobscheid ist die Straße zur Zeit in beide Richtungen für den Verkehr gesperrt.

Die Polizei rät demnach diesen Bereich großräumig zu umfahren.