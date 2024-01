"Dampmelder rette liewen" - Esou ass de Pressecommuniqué iwwerschriwwen, an deem nach emol drun erënnert gëtt, dass den Dampmelder obligatoresch ass.

Zanter dem 1. Januar 2023 muss een an alle Wunnengen en Dampmelder hunn, dat an de Schlofkummeren an an de Fluchtweeër. Et soll een dann och reegelméisseg kontrolléieren, ob se nach funktionéieren an deementspriechend dann och d'Batterië wiesselen, falls et néideg ass.

Weider Infoe fënnt een um Site rauchmelder.lu