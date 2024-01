De Käschtepunkt soll um Enn deemno bei 28,6 Milliounen Euro leien, iwwer 6 Millioune méi wéi virgesinn.

Dat war e Méindeg am Gemengerot an der Stad gewuer ze ginn. D'Méi-Käschte kéimen zum groussen Deel dohier, dass d’Präisser fir d’Material duerch d’Covid-Kris explodéiert wieren.

Weider Decisioun am Gemengerot

An Zukunft dierf ee sonndes an op Feierdeeg an der Stad Lëtzebuerg zu bestëmmten Auerzäiten d’Wiss méinen an d’Hecke schneiden.