Géint 19.20 Auer sinn tëscht Clierf a Lenzweiler zwee Autoe kollidéiert, woubäi eng Persoun verwonnt gouf.

Kuerz virun 20 Auer gouf et dunn nach en Accident tëscht Wëntger an dem Antoniushaff. Och hei gouf et ee Blesséierten.