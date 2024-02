Serie C2DH (1.Deel): "Historesch gesinn": Geschicht mat de Leit erzielen

Zanter 6 Joer gëtt et de C²DH. An deenen nächste Jore wëll ee sech op digital Methode konzentréieren, déi et erlaben, historesch Erkenntnesser ze deelen.

Knapp 130 Leit aus iwwert 30 Länner schaffen um C²DH, ee groussen Deel dovunner Doktoranden a Post-Doktoranden. An enger éischter Phas wollt ee Mol zu Lëtzebuerg Fouss faassen an et huet ee virun allem Projete realiséiert, déi sech ëm d'Geschicht vu grousse Lëtzebuerger Institutiounen oder Entreprise gedréint hunn, beispillsweis d'CFL, d'Post oder d'BGL. Elo start een an déi zweete Phas, an där et virun allem dorëm geet, Wëssen esouwuel ënnert de Fuerscher mee och mat der breeder Ëffentlechkeet besser ze deelen. Beispillsweis mam Projet "Historesch gesinn", wéi den Direkter vum C²DH, Andreas Fickers, erkläert.

"Wir wollen so eine Art Plattform kreieren, wo historisch Interessierte ihre eigenen Forschungsresultate einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen. Nicht nur individuelle Forscher sondern es gibt ja auch ganz viele lokale Geschichtsvereine und Assoziationen und dieses Wissen steht sehr häufig eben auch gar nicht anderen zur Verfügung. Es ist irgendwo in kleinen Archiven oder Bibliotheken versteckt, lokal."

De Projet wier Deel vun der sougenannter Citizen Science. Éischt Viraarbecht gouf scho geleescht, dat duerch een Attract Project vum Fonds national de recherche. Hei gouf virun allem mat der Stad Esch zesummegeschafft.

"Wo dann lokal so etwas wie Geschichtswerkstätten organisiert wurden. Wo Leute ihre privaten Quellen, seien es Fotoalben, Briefe zu einer Art Geschichtswerkstatt gebracht haben. Dort wurde es digitalisiert, es wurde mit entsprechenden Metadaten angereichert, so dass es wirklich für die Forschung dann zugänglich ist. Für die Leute selber ist es aber interessant, ihre Dokumente als Digitalisat, also als digitale Kopie, zurückzuerhalten."

Esou kéinte se d'Dokumenter méi einfach mat der Famill a Frënn deelen. Ee weidere Virdeel fir geschichtlech interesséiert Amateure wier, datt déi professionell Historiker hinnen Tipps kënne ginn, wéi een ee privat Archiv opbaut, et professionell dokumentéiert a wéi ee seng Quellen deele kann, wann een dat da wëll. An engem nächste Schrëtt kéinten dann net-schrëftlech Quellen derbäi kommen.

"Alles was wir im Bereich Oral History an Lebenserinnerungen schon haben. Sehr früh schon, in den 60er-, 70er-Jahren wurden Interviews gemacht, zum Beispiel mit Stahlarbeitern der ARBED. Die in so einem Portal dann auch wirklich zugänglich zu machen, unter anderem für den Unterricht in Schulen."

Op der Plattform soll et eng Partie Filtere ginn, sou datt een d'Quellen zum Beispill jee no Regioun, Thema oder Typ vun Dokument siche kann.