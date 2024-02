Op der Pressekonferenz um EU-Sommet blouf en Donneschdeg och nach Zäit zwou aner Froen ze beäntwerten, wéi déi iwwert d'Ukrainhëllef.

Iwwer d'Europawalen beispillsweis an d'Course ëm d'Top-Jobs, déi duerno ze besetze sinn. An do lafen den CSV-Politiker Christophe Hansen, dee vun der Regierung als Kandidat designéiert ass fir Kommissär ze ginn, an den Nicolas Schmit mat. Dee gouf ëmmerhi kierzlech als Spëtzekandidat vun den Europäesche Sozialisten confirméiert, an huet op d'mannst theoretesch Chancë Kommissiounspresident oder op d'mannst Vizepresident ze ginn. Wie soll Member vun der Kommissioun ginn?

De Premier Luc Frieden leet sech nach net fest.

"Mir kucken dat, wann déi Fro sech stellt. Mir hunn e Koalitiounsaccord. An dee gesäit vir, dass d'CSV d'Recht huet de Kommissär ze proposéieren. Bis op Weideres gëllt deen Accord tëscht CSV an DP. Zweetens géif ech et begréissen, wann d'Ursula von der Leyen sech als Spëtzekandidatin vun der EVP géif proposéieren. Do muss een de Mäerz ofwaarden. Sollt si dee Schratt maachen, a sollt d‘EVP si confirméieren, da geséich ech si als eng ideal Besetzung un der Spëtzt vun der Europäescher Kommissioun."

Méi däitlech war de Luc Frieden wat d'Bauereprotester ugeet, déi en Donneschdeg zu Bréissel net z'iwwersi waren. Dem Premier senger Meenung no muss een déi Suerge ganz eescht huelen, well se deels wouer wären. D‘nächst Woch schonn ass eng Entrevue mat Vetrieder vun der Lëtzebuerger Agrikultur.