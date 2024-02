D'Asbl Noël de la Rue ASBL huet e Freideg den Owend op der Stater Gare Iessen, Gedrénks, Kleeder a virun allem vill Mënschlechkeet verdeelt.

No Dräikinneksdag an Niklosdag huet d'Asbl "Noël de la Rue" eng drëtte Kéier d'Aktioun "Eng Zopp fir d'Strummerten" organiséiert. Um Parvis vun der Stater Gare hunn d'Benevollen a kuerzer Zäit dräi grouss Zelter opgestallt a lass goung et.

Déi Äermst aus eiser Gesellschaft hunn eng waarm Zopp, Bréidercher an eppes ze drénken offréiert kritt. Ausserdeem goufe Kleeder un d'Leit verdeelt.

Schüler aus dem Diddelenger Lycée Nic Biever hu matgehollef. Si hunn de ganzen Dag iwwer d'Bréidercher preparéiert.

Ronn 200 Mënschen, déi um Bord vun eiser Gesellschaft liewen, hu vun dësem Geste profitéiert. An dëser kaler Joreszäit si si frou, d'Hand vun anere Leit ausgestreckt ze kréien. Si si frou, däerfen hir Suergen anere Leit unzevertrauen a sinn dankbar, wann hinne fir e kuerze Moment nogelauschtert gëtt.

Schonn zejoert op Liichtmëssdag hat d'Asbl dës Aktioun organiséiert.

Aktioun "Waarm Zopp" vun der ASBL Noël de la Rue (2.2.24) © Christophe Hochard Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

Wéi ass et zu Lëtzebuerg, wann ee muss op der Strooss liewen? Mir hu Betraffener gefrot, déi bei der Aktioun vun Noel de la Rue eng waarm Zopp a Gezei bei der Stater Gare siche waren.