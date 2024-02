All déi betraffe Leit sinn opgeruff, sech bei den Autoritéiten ze mellen, fir hir Pabeieren ze erneieren.

Ukrainesch Refugiéeë kënnen zu Lëtzebuerg ee Joer weider vun der Protection temporaire profitéieren.

Dee Mechanismus, deen am Mäerz virun 2 Joer no der russescher Invasioun an d'Ukrain an d'Liewe geruff gi war, gouf bis de 4. Mäerz 2025 verlängert. Dat deelt den Inneministère mat.

Wéinst der Prolongatioun mussen d'Pabeieren erneiert ginn. D'Immigratiounsdirektioun vum Inneministère huet déi concernéiert Leit per Bréif kontaktéiert.

Et ass deemno hiren Appell un d'Beneficiairen, déi néideg Demarchen z'ënnerhuelen, wa si dat nach net gemaach hunn.

Offiziellt Schreiwes

Informations sur la prolongation de l'attestation de bénéficiaire de la protection temporaire (05.02.2024)

Communiqué par : ministère des Affaires intérieuresÀ la suite de l'invasion russe en Ukraine, le Luxembourg a, comme tous les États membres de l'Union européenne, appliqué à partir du mois de mars 2022, le mécanisme de la protection temporaire en faveur des personnes fuyant l'Ukraine. Ce mécanisme, initialement applicable pour une période de 12 mois depuis son activation puis prolongé jusqu'au 4 mars 2024, a une nouvelle fois été prolongé pour une durée d'un an jusqu'au 4 mars 2025.

Au vu de cette prolongation, les attestations délivrées aux bénéficiaires de protection temporaire pour témoigner de leur statut, initialement limitées jusqu'au 3 mars 2024, doivent être renouvelées.

À cette fin, tous les bénéficiaires de la protection temporaire ont été contactés au cours des dernières semaines, par courrier nominatif, pour les informer de la procédure à suivre.

La Direction générale de l'immigration du ministère des Affaires intérieures appelle toutes les personnes qui n'ont pas encore entamé les démarches nécessaires pour le renouvellement de leur attestation à suivre les consignes indiquées dans le courrier nominatif.

Les bénéficiaires de protection temporaire, résidant au Luxembourg, dont l'attestation de protection temporaire expire le 3 mars 2024 et qui n'auraient pas reçu un tel courrier sont priés de se manifester auprès de la Direction générale de l'immigration, à l'adresse suivante: immigration.desk@mai.etat.lu.

Il est important de souligner que la prolongation de l'attestation de bénéficiaire de la protection temporaire avant le 4 mars 2024 est nécessaire pour que les personnes concernées puissent continuer à bénéficier des droits liés à la protection temporaire, tel le droit de demeurer sur le sol luxembourgeois, le droit au travail ou encore le droit aux aides matérielles fournies par l'État luxembourgeois.