D'Landwirtschaftsministesch hat eng Entrevue mat Vetrieder vu Cochy, där Associatioun déi sech ëm d‘Vermaartung vu Lëtzebuerger Schwéngefleesch bekëmmert.

Scho virun 2 Wochen hat sech no enger Entrevue mat der Bauerenzentral erausgestallt, dass de Schwéngssecteur an enger prekärer Situatioun wier. E Méindeg gouf dës Aschätzung nach eemol confirméiert. No enger Analyse hätt ee festgestallt, dass de Marché vum Schwéngefleesch extrem volatil wier an dofir schwéier Previsibilitéit kéint ginn.

D'Produzente wieren duerch d'Repercussioune vun der Pandemie scho geschwächt an elo wieren nach däitlech Haussë vun de Käschten dobäikomm. Dorënner virop fir d'Fudder vun de Béischten an d'Energiepräisser. Donieft wieren d'Autorisatioune fir nei Ställ ze bauen e Problem.

De Secteur soll elo Propositiounen ausschaffen, déi dann bei der Evaluatioun vum neien Agrargesetz kéinten mat afléissen.

Offiziellt Schreiwes

Martine Hansen se penche sur les défis du secteur porcin (15.03.22)

Communiqué par : ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la ViticulturePour soutenir les professionnels de la filière porcine luxembourgeoise, Martine Hansen, ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Viticulture, a rencontré les représentants de Cochy, association qui s'occupe de la promotion de la viande de porc luxembourgeoise.

Au cours de cette réunion, une analyse des marchés a été faite, mettant en lumière la forte exposition de la filière porcine à la volatilité des marchés ce qui rend difficile toute prévisibilité.

Les producteurs, déjà affaiblis par les répercussions de la pandémie, ont dû faire face à une hausse significative des coûts des matières premières, (dont notamment l'alimentation du bétail), et de l'énergie. D'autres problèmes qui ont été soulevés étaient les conditions d'autorisations élevées pour construire une étable ainsi que la recherche des nouveaux débouchés, notamment dans la restauration collective de l'enseignement.

La ministre a invité les représentants de Cochy de lui soumettre des propositions qui pourraient être prises en compte lors de la mid-term review de l'actuelle loi agraire dans le but d'aider le secteur porcin.

Martine Hansen entend échanger régulièrement avec les représentants du secteur porcin pour rester à l'écoute du secteur.