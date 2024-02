Vu moies 6.30 Auer u presentéiere Patronen hir fräi Aarbechtsplazen hei um Radio an Dir kritt wéi gewinnt méi Informatiounen um Telefon 1381.

Wann eppes fir Iech dobäi ass, dann zéckt net a kommt an de Cloche d’Or Shopping Center tëscht 8 an 18 Auer, den 8. Februar laanscht, wou mir de ganzen Dag op der Plaz sinn. Jiddereen ass wëllkomm vergiesst just ären CV net matzebréngen. Eng ganz Rei Patronen si live um Radio an nach vill aner Job Offeren op jobdag.rtl.lu

Dir sicht och nei Mataarbechter fir äre Betrib? Da Registréiert är fräi Plazen elo op jobdag.lu.

