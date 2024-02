De Wocheréckbléck vun der RTL Redaktioun.

Minister weist Virwërf zréck

De Claude Meisch krut an engem Video, deen an de soziale Reseauen zirkuléiert ass, vun enger jonker Fra virgehäit, eng aner Fra geschloen ze hunn. Esouwuel den Educatiounsminister Claude Meisch wéi och déi betraffen héich Beamtin hunn dëst zeréckgewisen. Béid Persoune schwätze vun Diffamatioun an denken iwwer méiglech juristesch Schrëtt géint d'Auteure vum Video no.

Sech selwer als Heeschert denoncéiert

De grénge Politiker Christian Kmiotek huet bei der Police vun der Stad eng Plainte wéinst Heescherei gemaach.. Géint sech selwer. Zil vun dëser Aktioun ass et, eegenen Aussoen no, fir erauszefannen, ob Heeschen dann elo ënner Strof steet oder net? Wann d'Zeie bis all gehéiert sinn, ass et um Parquet ze decidéieren, ob d'Affär klasséiert gëtt oder awer d'Geriichter sech domadder befaasse mussen.

Grand-Duché war ze lues

Well Lëtzebuerg net mat Zäiten eng EU-Direktiv ëmgesat huet - d'Recht op en Affekot an d'Recht, mat dësem ze kommunizéieren - huet d'EU-Kommissioun elo eng Plainte géint de Grand-Duché gemaach. Sollt et zu enger Verurteelung kommen, riskéiert eist Land eng héich Geldstrof.

Méikäschte vun iwwer 100.000 Euro de Mount

Ville Bäckerbetriber am Land geet et net gutt, sot den Jean-Marie Hoffmann. Nieft dem Manktem u Personal maachen och d'Hausse vun de Präisser bei der Matière Première, der Energie ma och de Paien duerch d'Indextranchen de Betriber ze schafen. Doduerch hätt säi Betrib aktuell ronn 100.000 Euro méi Ausgaben de Mount, wéi dat nach virun 3 Joer de Fall war.

Baueremaniffen am Ausland... an och zu Lëtzebuerg

Wärend d'Bauerenallianz an d'Bauerenzentral matgedeelt hunn, datt si net géife streiken, sinn zu Lëtzebuerg dunn awer d'Jongbaueren an d'Lëtzebuerger Landjugend op d'Strooss gaangen. E Mëttwoch hate si zu Schengen verschidden Deeler, Stroossen a Brécken blockéiert, fir hir Solidaritéit mat den auslännesche Kolleegen ze weisen. D'Vereenegung Biolandwirtschaft ass zwar net op d'Strooss gaangen, huet d'Protester uechter Europa awer als "legitim" bezeechent. D'Situatioun vun de Baueren war dann och Thema am Kloertext.

Kriibs bei britteschem Kinnek festgestallt

Dës Woch gouf bekannt, datt de Kinnek Charles III. Kriibs huet. Seng Responsabilitéite sollen elo emol vun anere Membere vum Haff iwwerholl ginn, méi Detailer huet de Buckingham Palace awer net matgedeelt.

Taylor-Swift-Effekt an der Musek an am Sport

Déi amerikanesch Musekerin brécht grad all Rekorder, déi ze briechen sinn. Mat hirer "Eras Tour" sëtzt si Milliarden un US-Dollar ëm, a mécht domadder an engem Joer méi Geld, wéi verschidde Länner u PIB hunn oder si stellt en neie Rekord bei de Grammy Awards op. An duerch hir aktuell Bezéiung mam American-Football-Star Travis Kelce suergt si och nach dofir, datt sech en neie Public fir d'NFL interesséiert. Déi Finall vun der NFL, de Super Bowl, ass iwwregens an der Nuecht vun e Sonndeg op e Méindeg an, wann et mam Fluch vun Tokio op Las Vegas klappt, och e Presence vum Taylor Swift.

Nach fit mat 105 Joer

Mir hunn d'Pauline Becker-Blasius getraff, déi rezent hiren 105. Gebuertsdag gefeiert huet. Eis huet si dann och hir Secrete verroden, fir esou en houferegen Alter z'erreechen.