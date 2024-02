An der Stad an zu Alzeng goufen an der Nuecht op e Samschdeg bei enger vum Parquet ordonéierter Alkoholkontroll 117 Chaufferen ugehalen.

Bei 5 Automobiliste war den Otemtest positiv, 2 kruten de Permis op der Plaz ofgeholl. Op der Escher Autobunn an zu Beetebuerg waren iwwerdeems alkoholiséiert Automobilistinnen duerch hire Fuerstil opgefall, och hei gouf de Führerschäin ofgeholl respektiv e Fuerverbuet decidéiert.