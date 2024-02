Waffestëllstand an der Gazasträif elo: Dat hunn d'Manifestante gefuerdert, déi um Samschdeg de Mëtteg vum Glacis aus op d'Place d'Armes gezu sinn.

Mat de Milliarden Dollar u Militärhëllef géifen d'USA dozou bäidroen, d'Kris ze verschäerfen. Dat misst ophéieren. Als éischten Handelspartner vun Israel misst d'EU Drock maachen fir e Waffestëllstand. D'finanziell Ënnerstëtzung vun der UNRWA, dem Hëllefswierk vun de Vereenten Natioune fir palästinensesch Flüchtlinge misst nees vun alle Staate weidergefouert ginn, datt déi uerg humanitär Katastroph net nach verschäerft géif. An och d'Medien hätten eng moralesch Verantwortung fir sech ze mobiliséieren an zu enger Wafferou bäizedroen. Esou d'Fuerderunge vun de Maniff organiséiert vum CPJPO

Méi fréi am Mëtteg gouf et eng Veillée fir d'Geisele vun der Hamas. Vun den 230 Mënschen, déi de 7. Oktober vun der Terrororganisatioun aus Israel verschleeft goufe, sinn der nach ëmmer méi wéi 100 vermësst. Mat Fotoen, Petzien a Loftballonen an Häerzform gouf u si geduecht an un hir Nout erënnert. D'EU, Lëtzebuerg, humanitär Organisatiounen an d'israeelesch Regierung missten den Drock op d'Hamas erhéijen, fir d'Geiselen ouni Konditioune fräi ze loossen.