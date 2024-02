All 5 Joer ginn d’Gewerkschaftsvertrieder vun der Chambre des Salariés gewielt an d’Personaldelegéiert an de Betriber mat op d’mannst 15 Mataarbechter.

Ween dierf wielen?D’Sozialwale gëllen als déi gréisst an demokrateschst Walen am Grand-Duché. Bal 617.000 Leit si bei de Wale fir d’CSL walberechtegt. Dat sinn all d’Salariéen aus dem Privatsecteur, Pensionnairen, Léiermeedercher a Léierjongen (vu 16 Joer un) an och Chômeuren, déi zu Lëtzebuerg eng Indemnitéit ausbezuelt kréien. D’Nationalitéit an de Wunnsëtz spille bei de Sozialwale keng Roll.

Ween ass an der CSL a wat sinn hir Missiounen?

D’Chambre des salariés gëtt och als Parlament vun der Aarbecht bezeechent. 60 Gewerkschaftler sinn doranner vertrueden. Aktuell huet den OGBL mat 35 déi absolut Majoritéit, virum LCGB mat 18 Sëtz a weidere Vertrieder vu Finanz- an Transportgewerkschaften.

Haaptmissioun vun der Chambre des salariés ass et, Avisen zu Gesetzsprojeten ze schreiwen, déi di schaffend Leit direkt oder indirekt concernéieren, sou de Sylvain Hoffmann, Direkter vun der CSL:

"Esou kënne mer dann Afloss huelen op d'Gesetzgebung, natierlech en Faveur vun de soziale Rechter vun de Leit. Mee et sinn net nëmme sozial Rechter au sens strict. Dat geet natierlech och méi wäit. Mir befaassen eis och vill mat der Steiergesetzgebung, och mam Konsumenteschutz, och mat Formatioun. Educatioun ass och e ganz grousse Volet vun eisen Aktivitéiten. Do si mer d'ailleurs och mat abezunn an der Organisatioun vum Apprentissage, wou mer och do hëllefen, déi Jonk ze encadréieren, d'Programmer ausschaffen an den Examenskontrollen an awer och wann et géif zum Sträitfall kommen tëscht Léierling a Patron, dass mer do och deem Jonke kënnen zur Säit stoen."



Wéi gëtt an der Praxis gewielt?

All Walberechtegte kritt déi néideg Ënnerlage per Post heemgeschéckt. Do ass de Walziedel passend zum Beruffsgrupp dran, d’Reegelen an zwou Enveloppen.

Insgesamt ginn et 9 Beruffsgruppen. Dat geet vun der Eisen- a Stolindustrie, iwwer aner Industrien, d’Bauwiesen, de Finanzsecteur, aner Servicer, ëffentlech Verwaltungen an Entreprisen, Gesondheet a Soziales, déi national Eisebunnsgewerkschaft bis hin zu de Pensionnairen. D’Sëtz an der Chambre des salariés si pro Grupp ënnerschiddlech.

Wéi dierf ee seng Kräizer verdeelen?

Et ginn 3 Méiglechkeeten, genee wéi bei de Gemengen- an nationale Parlamentswalen.

Entweder et wielt een eng eenzeg Lëscht a gëtt domat jidderengem vun där Lëscht 1 Stëmm. Oder et wielt ee fir vereenzelt Kandidaten innerhalb vun enger Gewerkschaft, wou dann och zwee Kräizer pro Persoun méiglech sinn. Oder et kann ee panachéieren a seng Stëmmen op verschidde Lëschten opdeelen.

Déi maximal Unzuel u Kräizer, déi ee däerf maachen, ass um Walziedel uginn.

Wann ee seng Kräizer gemaach huet, mécht een de Stëmmziedel fir d’éischt an di neutral brong Enveloppe, an dat Ganzt dann an déi giel Enveloppe, déi ee bis spéitstens den 12. Mäerz muss zréckschécken. Et ass keng Ënnerschrëft néideg an et brauch een och keen Timber.

Sozialwalen intern an de Betriber

Niert dem Gremium vun der CSL ginn am Kader vun de Sozialwalen och d’Personaldelegéiert an de Betriber gewielt. Awer just an deene mat op d’mannst 15 Mataarbechter. Déi Wal gëtt den 12. Mäerz an den Entreprisen organiséiert.

D’Aufgab vun der Personaldelegatioun ass et, mam Patron ze diskutéieren, Kollektivverträg mat ze verhandelen an allgemeng d’Rechter vun de Mataarbechter ze verdeedegen.