Déi Dikrecher Kavalkad zitt all Joers zeg Dausende Leit an d'Ieselsstad. Vill Ween, Fouss- a Museksgruppe sinn um Fuessonndeg mat um Rendez-vous.

Et ass déi 56.Editioun.

Verdeelt gi 5 Tonne Séissegkeeten a Fueskichelcher. Zanter dem Februar 1979 gëtt all Joers d'Kavalkad zu Dikrech organiséiert. 8 bis 10 Méint Aarbecht stiechen an de Preparatiounen. D'a.s.b.l. "d'Eselen aus der Sauerstad" stiechen hannert dëser Mammutorganisatioun. E Budget vun 200.000 Euro gëllt et all Joer ze stemmen.

Wéinst dem Golfkrich am Joer 1991 an der Coronapandemie 2021 gouf an deenen 2 Joer keng Kavalkad organiséiert.

Am Joer 1870 gouf déi éischte Kavalkad zu Dikrech organiséiert. Op engem Fuesméindeg war dat deemools.

Programm dëst Joer

De Cortège start um 14.30 Auer, an da geet et vun der Route de Larochette, iwwert d'Rue Alexis Heck, d'Esplanade, d'Place Guillaume, d'Rue de Stavelot bis op d'Avenue de la Gare. Hei soll um 15.15 Auer den éischte Won vum Cortège ukommen.

Vun 12 Auer un ass scho Partystëmmung assuréiert, dat mat verschiddenen DJen an Animatioune queesch duerch Dikrech.

An der Aler Seeërei ass dann den Owend net just d'Präisverdeelung, ma och nach d'After Party, déi bis 3 Auer ugesat ass.

Wéinst der Kavalkad sinn dann och eng Partie Stroossen am Raum Dikrech gespaart. Fir dass d'Leit beschtméiglechst op d'Plaz kommen, ginn ënnert anerem Navette vun Ettelbréck a vun Iechternach erfort agesat.

Trafic-Info

Kavalkad e Sonndeg zu Dikrech. Et gi speziell Navetten tëschent Ettelbréck an Dikrech respektiv Iechternach an Dikrech agesat. Wéinst dem Ëmzuch ginn dann dësweideren och eng Rei Stroossen zu Dikrech gespaart. Dëst vun 12 Auer Mëttes a bis ongeféier 8 Auer Owes. Déi concernéiert Buslinne mussen dowéinst eng Ëmleedung fueren, wat mat sech bréngt, dass wärend dëser Zäit eng Rei Arrêten ausfalen. Den Transitverkéier soll dëse Raum w.e.g groussréimeg ëmfueren.

Sinn déi Dikrecher prett fir e Sonnden? Et ass déi 56. Kavalkade zu Dikrech. Mir sinn am Virfeld luusse gaangen, ob se scho prett sinn.