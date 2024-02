E Samschdeg am Nomëtteg gouf zu Diddeleng en Accident gemellt, bei deem de bedeelegten Automobilist sech duerch d'Bascht gemaach hat.

Et gouf kee beim Accident verwonnt. De betraffene Chauffer konnt kuerz drop vun der Police ermëttelt an och ugetraff ginn. Bei der Kontroll sollt sech erausstellen, dass den Automobilist schonn e Fuerverbuet hat. Dobäi koum, dass den Alkoholtest positiv ausgefall ass. E weidert provisorescht Fuerverbuet gouf ausgestallt an op Uerder vum Parquet gouf den Auto séchergestallt an e Protokoll geschriwwen.

Och zu Bettenduerf war Alkohol am Spill, wéi enger Patrull en Automobilist opgefall ass, deen am ZickZack duerch d'Duerf gefuer ass. Den Alkoholtest beim Chauffer war positiv an e provisorescht Fuerverbuet war d'Konsequenz.