Den CGDIS huet am Quartier Brill e Barrage opgeriicht an och kleng Wierfelen an d'Waasser geheit, déi sollen hëllefen d'Verschmotzung ze stoppen.

Op der Plaz waren den CGDIS, d'Police an d'Waasserwirtschaftsamt. D'Wasserwirtschaftsamt huet versicht erauszefannen, vu wou d'Verschmotzung komm ass. Eng genee Source konnt ee bis elo net ermëttelen. An och wat de Knascht an der Uelzecht war, konnt ee bis elo net klären, esou d'Waasserwirtschaftsamt. Virun 11.30 Auer war den Asaz op der Plaz eriwwer, ma de Barrage ass nach installéiert bliwwen. Scho virun e puer Wochen gouf an dem Eck eng Verschmotzung festgestallt, deen Ament tëscht Esch an dem Réiserbann. E Samschdeg war d'Waasserwirtschaftsamt op Biissen geruff ginn, well hei eng Baach voller Schaum war.