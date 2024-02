De Gregory Fonseca hëlleft gäre Leit a Nout. Wärend 10 Deeg war de Student elo am Donbass, fir op der Plaz der asbl "LUKRAINE" ënnert d'Äerm ze gräifen.

Den Droit-Student war bei Evakuatiounen derbäi an huet mam Philippe Jacob e weidere Lëtzebuerger Benevole bei senger Aarbecht begleet.

Zanter e Samschdeg ass de Gregory Fonseca nees zréck, mat ganz villen Impressiounen. Geschwë wëll den 29 Joer jonke Mann fir ee Mount zréck an d'Ukrain hëllefe goen.

Och Dokteren ouni Grenzen an Handicap International hëllefen op der Plaz



D'Organisatioun Handicap International mécht drop opmierksam, dass vulnerabel Persounen, wéi eeler Leit, Kanner an Handicapéierter d'Konsequenze vun zwee Joer Krich an der Ukrain besonnesch ze spiere kréien.

D'russesch Bombardementer op ronn 25 Prozent vum ukraineschen Territoire ouni Récksiicht op Zivilisten hätte ganz Deeler vun der Populatioun ofgeschnidden. Dat vun der Gesondheetsversuergung, mä och vun der Schoul, an iwwerhaapt soziale Kontakter.

Handicap International ass mat gutt 300 Mataarbechterinnen a Mataarbechter an der Ukrain aktiv, fir dëse Persounen, mä och jidderengem deen Hëllef brauch, ënnert d'Äerm ze gräifen. Reha fir Blesséierter, ma well Krich staark op d‘Gemitt schléit, och psychologesche Support fir Dausende Leit. D‘Weltgesondheetsorganisatioun geet vun 10 Millioune Leit an den nächste Joren aus.

Och d‘Dokteren ouni Grenzen (MSF) sinn no knapps zwee Joer Krich nach an der Ukrain. Iwwer 3.000 Urgencen an iwwer 300 OP‘en, wou Patiente virdrun aus der Schosslinn eraus evakuéiert musse ginn.

Knapps 15 Millioune Leit sinn an der Ukrain op déi eng oder aner Manéier op Organisatiounen ewéi Handicap International an Dokteren ouni Grenzen ugewisen.