Géint 17.45 Auer e Méindeg den Owend war et zu Suessem zu engem Tëschefall mat enger Chemikalie komm.

Wéi de CGDIS mellt, waren am Ganze 4 Ambulanzen, de Samu vun Esch, d'Pompjeeën aus den Asazzenteren Esch, Suessem-Déifferdeng an aus der Stad an de Groupe GCBRN op der Plaz.

7 Persoune koumen nom Tëschefall fir eng Kontroll an d'Spidol.

Weider Detailer sinn den Ament nach net gewosst.