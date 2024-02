Zënter e Méindeg 12. Februar feelt vum Mann all Spuer. D'Police freet elo d'Hëllef vun de Leit dobaussen.

De Mann ass vun enger kräfteger Statur, tëscht 1,60m an 1,70m grouss, huet laang schwaarz gegeelten Hoer, brong An an e kuerzen Vollbaart. Hien dréit e Brëll an esou op béiden Äerm, sou wéi op der Broscht tätowéiert.

De Mann schwätzt Lëtzebuergesch, Franséisch an Englesch.

Wéi hie vir d'lescht gesi gouf hat de Vermëssten e schwaarzen T-shirt, e schwaarz-groe Mantel, eng blo Jean-Box a wäiss Sneakeren un.

Weider heescht et, dass hie warscheinlech mat engem groe Won vun der Mark Honda (Civic) mat Lëtzebuerger Placken ënnerwee ass a kéint sech am Raum Miersch ophalen.

All Informatioun zu der vermësster Persoun a wou se sech ophale kéint ass fir d'Stater Police, dat iwwer Telefon (+352 244401000), oder iwwer E-Mail (Police.LUXEMBOURG@police.etat.lu).