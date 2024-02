Hie gëtt zënter en Donneschdeg 17h40 vermësst.

De Vermëssten huet eng hell Hautfaarf, ass tëscht 1,60m an 1,70m grouss an huet eng ganz dënn Statur. Hien huet brong mëttellaang Hoer an e bronge kuerze Baart. Wéi en déi leschte Kéier gesi gouf hat hien e karéiert Hiem un. Déi gesichte Persoun schwätzt franséisch.

All Informatioune si fir d'Police dat iwwer Telefon op den (+352) 244 40 1000 oder iwwer Mail op police.luxembourg@police.etat.lu.