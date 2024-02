De Wocheréckbléck vun der RTL-Redaktioun.

Hallef Lëtzebuerg am Schnéi

Vill Leit huet et dës Woch an de Wantersport gezunn. Wäiss Piste fënnt een awer net méi iwwerall. Eise Journalist Tim Morizet war an de Vogeesen ënnerwee, hei muss een am Tourismus schonn ëmdenken.

Silence vaut accord

Eise Journalist Pierre Jans erkläert Punkt vir Punkt wéi d'CSV-DP-Koalitioun d'Logementskris bekämpfe wëll a kläert iwwert déi verschidde Begrëffer op, mat deene ronderëm gehäit gëtt.



Superbowl & Schéisserei

An der Nuecht op e Méindeg war déi 58. Editioun vum Superbowl zu Las Vegas. D’Kansas City Chiefs hunn d'Finall an der Verlängerung géint San Francisco 49ers gewonnen. Op der Gewënner-Parad um Mëttwoch zu Kansas City ass dunn awer op eemol e Sträit esou eskaléiert, dass et zu enger Schéisserei koum . Eng Persoun ass dobäi ëm d’Liewe komm. Eng 20 weider Leit goufe blesséiert, dorënner och Kanner.

Onbenotzten Tunnel ënner Findel

Am September 2008 ass deen éischte Bagger gerullt. Ee Joer drop, mat der néier CSV/LSAP Regierung, gouf decidéiert, dëse Projet ze stoppen. Ze deier, huet et geheescht. Zanterhier gëtt et ënnert dem Parkhaus vu lux-Aiport e laangen Tunnel, deen ongenotzt ass. Mir ware mat Kamera a Fotoapparat bis era kucken.

Verluer oder Geklaut?

Villäicht huet d'Police Är Géigestänn um Büro leien. D'Police Lëtzebuerg huet rezent en Opruff lancéiert a sicht d'Besëtzer vun enger ganz Partie Géigestänn.

Kriibskrank Kanner

Eng betraffe Famill erzielt, wéi si d'Kriibserkrankung vun hirem klenge Louis erlieft hunn a wéi et dem Jong haut geet.

Vill Aarbecht op de Geriichter

Vu Gebuert u blann

Den Daniel Sousa ass vu Gebuert u blann, schafft an engem Atelier protégé a mécht op Barrièren opmierksam, op déi hien am Alldag ëmmer nach stéisst. Et géif ee sech scho wënschen, dass d'Gesellschaft nees méi Hëllefsbereet gëtt.



Mir verbrennen de Wanter

De Weekend ass rëm op fille Plaze Buergbrennen. Wou wat leeft fannt Dir alles hei fir Iech zesummegefaasst.

Aggressioun a Feelverhalen

De François Georges gouf wéinst Feelverhalen als Direkter vu ProActif entlooss.