Am Kader vun enger Enquête iwwert den Déifstall vun enger Auer an enger Kette sicht d'Police no Zeien.

D'Objete waren de 24. Juni 2023 aus enger Case an enger Schwämm zu Bartreng geklaut ginn. Méiglech Hiweiser an Informatiounen iwwert d'Identitéit vum Mann op de Fotoe si fir d'Police vu Capellen. Melle kann een dës per Mail un Police.CAPELLENSTEINFORT@police.etat.lu oder iwwer Telefon um (+352) 244 301 000.