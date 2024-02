Am Januar 2025 soll et méiglech sinn mam Tram bis op de Findel ze fueren. Aktuell gëtt um Ausbau an déi Richtung geschafft.

Um Samschdeg gëtt an deem Kontext den Tunnel, duerch deen den Tram spéider fuere wäert, bei der Sortie Findel/Sennengerbierg a seng definitiv Positioun bruecht. Responsabel dofir sinn d'Mataarbechter vu Ponts & Chaussées. Ausbau vum Tram: Den Tunnel fir op de Findel kënnt op seng Plaz (17.2.24) © Christophe Hochard Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question. Grouss, schwéier Maschinnen drécken den Tunnel e Samschdeg de Mueren am Sekonnentakt op seng Plaz op der A1. Links Ausbau vum Tram: Den Tunnel fir op de Findel kënnt op seng Plaz (17.2.24)