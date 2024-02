D'Rettungsdéngschter mellen e Sonndeg de Moien 2 verschidde Bränn zu Esch.

Eng Kéier e Freideg den Owend géint hallwer 8 an an engem net-bewunnten Haus an géint 9.15 Auer huet och nach een Auto gebrannt. Béid Kéieren bleift et beim Materialschued. Et gouf keen blesséiert.