D'Police sicht no der 65 Joer aler Maria Arminda De Almeida. Déi 65 Joer al Fra gëtt zanter e Sonndeg vermësst

Si ass tëscht 1.55 an 1.65 eter grouss an huet laang, schwaarz Hoer. D'Fra schwätzt Portugisesch a gebrachent Franséisch. Si kéint sech den Ament an der Belsch ophalen.

Alleguer d'Informatioune si fir de Policekommissariat Dikrech/Veianen. Dat iwwer d'Telefonsnummer 244 80 1000 oder via Mail.