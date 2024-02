Méi wéi 7 Joer huet et gebraucht, fir en exklusiven Abléck ze kréien. Iwwer 3 Woche weise mir am Magazin e Reportage iwwer d'Spezialunitéit bei der Police.

Wat mécht d'taktesch Unitéit vun der Police, wat maachen d'Sniper a wat ass d'Roll vun de Negociateuren? Ënnert anerem dës Froe stinn am Fokus vum Documentaire. Den Dan Wiroth huet iwwer 7 Joer gebraucht, fir eng Dréi-Erlabnis ze kréien. No laangen Negociatioune krut RTL en exklusiven Abléck an d'Aarbecht an d'Traininge vun der Spezialunitéit.

D'Aarbecht vun der Spezialunitéit bei der Police

D'Kriminalitéit huet sech an de leschte Jore verännert, esou och d'Spezialunitéit. Et misst ee sech op all Eventualitéiten astellen, esou de Chef vun der Unitéit Christian Krettels am Interview.

Net alles kéint een der Ëffentlechkeet matdeelen, esou zum Beispill och d'Gréisst vun der Unitéit. Bis zu 250 Asätz d'Joer. No all de Joren hätt een d'Dieren opgemaach, fir méi Transparenz, an och fir ze weisen, dass een och hei am Land preparéiert wier an ee sech och net vis-à-vis vum Ausland misst verstoppen, esou de Christian Krettels.

De ganze Reportage leeft en Dënschdeg den Owend um 19 Auer am Magazin an op RTL.lu.