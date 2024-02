Den 20. Februar ass de Lëtzebuerger Overshoot Day fir d'Joer 2024.

An anere Wieder: An den éischte grad emol 51 Deeg vum Joer hu mer hei am Land alleguer eis natierlech Ressourcen opgebraucht, déi u sech hätte misste fir e ganzt Joer duergoen. Domadder si mer am Grand-Duché traureg EU-Spëtzt a weltwäit läit just de Qatar virun eis, dee schonn den 11. Februar den Overshoot Day hat.

Haaptverantwortlech ass de villen Trafic op eise Stroossen, den héijen Energieverbrauch, baséiert natierlech haaptsächlech weider op fossille Brennstoffer, an eng Ernärung, déi ze staark op Fleeschkonsum baséiert.

Trotz allem hu mer eis awer verbessert, well zejoert war eisen Overshoot Day souguer nach eng Woch méi fréi.

Géif awer all Land op deem Standard liewen wéi mir, bréichte mer iwwer siwe Planéiten, fir eis Ressourcen ze decken. Am längste mat senge Ressource kommen iwwregens den Irak (bis de 15. November) an Ecuador an Indonesien (béid bis de 24. November). Kee Land op der Welt awer packt et, fir e ganz Joer mat sengen natierleche Ressourcen auszekommen.