Par Rapport vum Dezember bleift de Chômagetaux am Land konstant, am Verglach mam Januar 2023 gëtt et awer een signifikant Hausse.

De Chômagetaux hei am Land läit weider bei 5,5%. Leschte Mount waren der ADEM no iwwer 18.300 Leit op der Sich no enger Aarbecht. Op e Joer gekuckt ass datt e Plus vun bal 16%. Eng Hausse, déi virun allem bei den héich qualifizéierten Demandeuren a bei de Jonken ënnert 30 Joer ze spieren ass. D'Secteuren, déi am meeschte betraff sinn, sinn ënnert anerem de Bau, de Finanz- an Immobiliësecteur, d'Industrie, an d'Comptabilitéit.

Méi Leit sichen no enger Aarbecht, wéi virun engem Joer an zäitgläich si manner fräi Posten bei der ADEM gemellt. Iwwert e Joer gekuckt ass et e Plus vun 8,6% wat d'Demanden ugeet, allerdéngs e Minus vun bal 30%, wat disponibel Plazen ugeet.